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Один человек не в силах ни поднять партию, ни потопить ее. Такое мнение высказала бывший лидер "Единства" Солвита Аболтиня, пишет nra.lv .

"Однозначно, в нынешнем отношении общества к "Единству" есть часть моей вины, но это командный вопрос – в какой момент человек один и в какой у него есть команда", - заявила политик.

Аболтиня также указала, что не желает продолжать "эту удобную игру и в партии, и в обществе, что во всем моя вина". Она добавила, что "очень удобно найти одного виновного, на которого все можно свалить".

Аболтиня подчеркнула, что по-прежнему верит в идею "Единства". Помочь партии могут только дела, конкретные идеи, способность сформировать команду.

"Ниша "Единства" в политическом спектре по-прежнему свободна, однако на этих или следующих выборах не следовало бы полагаться только на то, что кто-то проголосует просто за нишевую партию", - сказала она.

21 декабря Аболтиня в последний раз перед сложением депутатского мандата участвовала в заседании Сейма.

Как сообщалось, правление "Единства" 6 ноября решило исключить Солвиту Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения возможности сменить представляющего "Единство" министра экономики.

Фото: flickr.com