Rīgas satiksme взыскало штрафов почти на 168 тысяч евро (4)
Общество | 26 декабря 2017 года, 16:11
Rīgas satiksme за 11 месяцев этого года взыскало с безбилетников штрафов на 167,899 тыс. евро, сообщила агентству ЛETA представитель предприятия Байба Барташевича.
Контролеры за 11 месяцев выписали "зайцам" 9225 квитанций на уплату штрафа, которые были оплачены на месте, и 32,822 тыс. счетов на оплату штрафа в течение 30 дней.
До 1 декабря 2017 года контролеры провели в общественном транспорте 265,946 тыс. проверок билетов.
К середине декабря Rīgas satiskme перевезло 130,82 млн пассажиров: 61,94 млн - автобусами, 29,91 млн - трамваями и 38,96 млн - троллейбусами.
Фото: flickr.com
учреждение, они выписывают штрафы, потом без напоминаний устных и письменных года через два подают документы в омерзительные конторы по выбиванию денег и *крупно*навариваются вместе с конторой на 25-30 евро, их окровавленные рты и зубы щерятся в довольной улыбкеЮ видимо омерзительная к-ра по выбиванию принадлежит кому-то из этих господ
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Дормаеды!!!!!
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это не заицы это обезлные люди ...зайцы были когда билет стоил 5 копек
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