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Во время рождественских и новогодних праздников будут проводиться массовые рейды стражей порядка, об этом написало русское вещание LTV 7 на своей странице в Facebook.

Также в записи указано, что дорожная полиция будет работать в усиленном режиме до 2 января и особое внимание будет уделено нарушителям ограничений скорости.

Русское вещание LTV 7 добавило, что подробности о полицейских рейдах будут предоставлены сегодня, в 19:00.

Фото: facebook.com