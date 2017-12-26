В новогодние праздники пройдут массовые рейды полиции (2)

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Общество | 26 декабря 2017 года, 17:07

Во время рождественских и новогодних праздников будут проводиться массовые рейды стражей порядка, об этом написало русское вещание LTV 7 на своей странице в Facebook.

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Также в записи указано, что дорожная полиция будет работать в усиленном режиме до 2 января и особое внимание будет уделено нарушителям ограничений скорости.

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Русское вещание LTV 7 добавило, что подробности о полицейских рейдах будут предоставлены сегодня, в 19:00.

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Фото: facebook.com

Комментарии 2
@@@41 минуту назад
"Мойша прячься,ночью будет облава и всех евреев будут бить.
-А мне пофиг,по паспорту я русский
-Так по морде будут бить,а не по паспорту".
Хорошее время "навариться" к празднику,а они длинные. Никакая аппаратура не спасет,и не везде честные,коррупция пролезла глубоко. Кто будет следить за "самыми честными" в мире???
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Leonardo Gromov23 минуты назад
Я не против
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