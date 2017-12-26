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На портале общественных инициатив идет сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время. Автором петиции указан Гунтис Янковскис.

Он также предлагает поменять часовой пояс Латвии с UTC+2 (GMT+2) на UTC+3 (GMT+3).

Янковскис указал, что смена часового пояса и отказ от перевода часов на зимнее и летнее время никак не повлияет на экономику в стране.

Автор инициативы отметил, что каждая страна имеет право на выбор часового пояса. Он добавил, что также следует принять нормативный акт о смене часового пояса. По Янковскиса, поскольку переход часов с зимы на лето и наоборот, нарушает биологический ритм человека,что чаще всего провявляется у детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. В результате общество переживает ненужный стресс.

Он убежден в том, что такую инициативу следует подавать в Сейм каждый год, чтобы депутаты услышали это желание. В свою очередь, если инициативу отвергнут, Янковскис просит отправить более подробные причины, лежащие в основе отклонения.

Фото: pixabay.com