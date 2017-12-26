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Есть разные причины малого представительства женщин в руководстве предприятий. Такие выводы были сделаны в ходе исследования Фонда общественной интеграции. Об этом пишет nra.lv .

Авторы исследования указали, что причины кроются в традиционном взгляде на женские и мужские роли в обществе, а также влияние стереотипов на выбор образования и профессии.

Было также установлено, что инициатива совмещать рабочую и семейную жизнь может быть важным условием для достижения равноправия полов в высшем руководстве предприятий. Однако не всегда практика компании совпадает с желаниями или приоритетами работников.

Авторы исследования также отметили, что и сотрудники, и руководство предприятия признались, что больше всего женскую карьеру замедляют стереотипы, существующие в обществе.

По словам работников, в больших латвийских предприятиях редко происходит дискриминация по половому признаку, однако чаще с ней сталкиваются женщины, чем мужчины.

Фото: pixabay.com