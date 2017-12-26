Общество |

Rīgas siltums проведет запланированное увольнение 230 работников в связи с частичным прекращением сотрудничества с Rīgas namu pārvaldnieks . Это может произойти в марте или апреле следующего года. Об этом агентству ЛЕТА рассказала представитель Rīgas siltums Агнете Бушта, сообщает Latvijas avīze.

Оба предприятия договорились, что увольнение произойдет в конце отопительного сезона, чтобы не пострадала ни одна из вовлеченных сторон.

“Мы не хотим, чтобы жители мучились в середине отопительного сезона и новому сотруднику Rīgas namu pārvaldnieks будет проще перенять выполнение полномочий постепенно", - отметила Бушта.

Она также добавила, что предприятие взяло на себя ответственность помочь бывшим сотрудником найти новые рабочие места. Однако представитель Rīgas siltums указала, что это будет решаться весной.

Как сообщалось ранее, теперь с Rīgas namu pārvaldnieks будет сотрудничать Siltumserviss Rīga. Это значит, что Rīgas siltums продолжит теплоснабжать здания, но в случае повреждений системы отопления обращаться надо будет к Siltumserviss Rīga.

Фото: pixabay.com