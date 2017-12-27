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Последняя неделя 2017 года начнется с усиления ветра. К Латвии с запада приблизится очередной активный циклон, свидетельствуют прогнозы латвийских синоптиков, пишет Kasjauns.

В середине недели атмосферное давление немного усилится, в связи с чем из-за облаков чаще будет выглядывать солнце, однако местами ожидается кратковременный дождь. В Латвию придут более прохладные воздушные массы, поэтому температура воздуха по ночам составит 0...-2° (на побережье 0…+2°).

Автоводителям следует быть предельно внимательными, так как отдельные участки дорого могут быть скользкими.

В течение недели Латвию пересекут атмосферные фронты с зонами осадков.

Вначале будет тепло, воздух днем будет прогреваться до +2…+6°, а ночью будет в границах от 0…+4°, однако тепло будет кратковременным.

На рабочей неделе по ночам ожидаются заморозки.

В новогодную ночь под воздействием циклона ожидается переменчивая и непостоянная погода. В начале ночи будет ясная погода, преимущественно без осадков.

По прогнозу "Global Forecast System", 31 декабря и в новогоднюю ночь температура повысится до +3..+7 градусов, возможны порывистый ветер, дождь и мокрый снег.

В последний день уходящего года, 31 декабря, Латвию будет пересекать зона низкого давления, будут идти кратковременные осадки. Так как температура воздуха будет держаться у нулевой отметки или чуть ниже, может пойти снег, мокрый снег, в свою очередь на побережье в основном будет идти дождь.

Усилится умеренный ветер и будет дуть порывами.

В первой половине января будут отдельные более холодные дни со снегом, но средняя температура сохранится выше нормы, осадков также будет больше, чем обычно.

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