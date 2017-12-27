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Предпраздничная суета и хлопоты в последнюю неделю года, когда люди бегают по магазинам в поисках рождественских и новогодних подарков для своих родных и друзей, для многих людей доставляют радость, а для некоторых – это бесполезно потраченное время и деньги, плюс огромные неудобства, об этом пишут пользователи латвийского сегмента сети микроблогов Twitter.

"Ненавижу эти предновогодние одаривания. Тратить время и деньги, стоять в пробках и в очередях, чтобы купить каждому ненужную вещь. Не вижу в этом никакого смысла", - написал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс в своем аккаунте на Twitter.

По его словам, противно, что для многих потеря времени в пробках становится какой-то принудиловкой.

Riebjas tā ziemassvētku apdāvināšanās. Terēt laiku un naudu, stāvēt sastrēgumos un rindās, lai nopirktu katram kādu nevajadzīgu lietu, es neredzu tajā nekādu jēgu. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 23 декабря 2017 г.

Председатель правления Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс, указал, что, несмотря ни суету и хаос, это увеличение продаж, а значит рост потребления и ВВП.

"Это ВВП. Торговые центры, транспорт, бензин, фабрики (в основном китайские), грузовые корабли (которые идут с нефтью), континентальные поезда, авиация, аэропорты, логистические центры, миллионы трудоустроенных, ненормальный выброс CO2. И так ежегодно по меньшей мере на 5 % больше. В итоге 50 % продуктов идет в мусорник, 1/2 часть подарков дарит радость во время их распаковки и так далее. Иногда кажется, что это ужас", - написал Таварс.

Некоторые пользователи соцсети заметили, что можно и не дарить подарки, если ты никого не любишь и не хочешь порадовать, а кое-кто обратил внимание на то, что подарки можно закупать не только в последнюю неделю перед праздниками, но своевременно. Тогда не будет ни стресса, ни пробок.

Один из пользователей предложил ввести традицию - в канун следующего года передаривать "бесполезные" подарки, тому кто их подарил.

Многие сходятся во мнении, что без подарков жизнь людей была бы скучной и неинтересной.

"Очень здорово получать милые и полезные подарки…Еще лучше их дарить", - пишут пользователи.

Напомним, ранее бывший политик Линда Мурниеце призвала людей не тратить деньги на подарки. По ее мнению лучше дарить людям тепло и радость общения.