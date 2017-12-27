Общество |

Вплоть до 2 января на дорогах Латвии полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы предотвратить намерения автоводителей сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или превышать скорость, пишет LSM.

По словам начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунда Крапсиса, в этом году за четыре рождественских выходных задержано меньше пьяных водителей, чем в прошлом году.

За эти дни на дорогах Латвии задержано 56 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это на 30 водителей меньше, чем в прошлом году.

Крапсис добавил, что задержан и один водитель в состоянии наркотического опьянения. В прошлые рождественские выходные таких водителей было пять.

В целом, по оценке Крапсиса, рождественские выходные на дорогах Латвии прошли сравнительно спокойно, если не считать единственной трагической аварии 23 декабря, когда погиб человек. Количество нарушений было в основном таким же, как в будни.

скриншот со Skaties.lv