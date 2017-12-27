Латвийский праздник песни и танца обойдется в 6 млн евро (17)

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Общество | 27 декабря 2017 года, 10:27

Одним из крупнейших мероприятий будущего года станет XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца. Государственная дотация на праздник составит 5,9 млн евро, пишет Neatkariga.

К работе приступили несколько рабочих групп, в том числе по питанию, которая разработает меню для участников поаздника. Будет создана также комиссия, которая рассмотрит заявления на резервацию билетов.

"Бюджет готов, и это означает сметы для каждого мероприятия, с которыми надо работать", - заявила исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

Вместе с департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы идет работа над обеспечением ночевок, и 74 самоуправлений уже договорились о том, где спать.

Вскоре Государственная пожарно-спасательная служба начнет проверки мест для ночлега. Принять участников праздника готовы не все школы, так как в некоторых планируются ремонтные работы.

Фото: flickr.com

Комментарии 17
Дра Ла ла 6 часов назад
А чё нам,гулять так гулять.Летом 6 миллионов спустим,осенью ещё 60.Гуляй басота
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Патриот 5 часов назад
Даже комментировать не хочется. Голые, босые, нищие а им все т-ра ла ла. Латышский минталитет.
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Максим Быковский 6 часов назад
Дятлы ...
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