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Эзотерик и астролог Иво Пуриньш объясняет кровавую статистику на шоссе Тинужи-Кокнесе неудачным временем открытия. Об этом он заявил в интервью программе Bez Tabu.

"Очень много факторов говорило о том, что открытие нужно было перенести на другое время. В день открытия было очень большое сопротивление. Это означает, что движение на дороге трудно контролировать. Водителям тяжело контролировать движение автомобилей. Эта дорога была бы идеальна как гоночная трасса, но открыта она была в то время, когда требовались улучшения. До 2020 года эта дорога преобразится", - сказал Пуриньш.

Пуриньш также отметил, что в том месте, где проложена дорога, существует мощная энергетическая зона, которая пересекает священные места, находившиеся здесь ранее.

"Если раньше животные старались обойти такие жилы, то теперь дорога проходит через них", - добавил Пуриньш.

Напомним, на недавно обновленном шоссе Тинужи-Кокнесе за год произошло несколько тяжелых аварий, в которых погибли люди. По мнению министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, это подтверждает, что в будущем нужно очень серьезно подходить к стратегии строительства дорог, чтобы на них были разделительные полосы.

Одними только силами полицейских сократить число аварий не удастся, если не улучшать дорожную инфраструктуру, заявил министр.

Добавим, с момента открытия шоссе в 2014 году за год погибло 12 человек. Тогда было принято решение установить на участке дополнительные фоторадары.

фото: Flickr