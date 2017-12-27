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Поэт Янис Рокпелнис сотрудничал с Комитетом государственной безопасности ЛССР (КГБ ЛССР), об этом он рассказал в интервью газете Neatkarīgā. Он добавил, что в то время испытывал абсолютную ненависть к чекистам и коммунистам.

"У меня была традиционная абсолютная ненависть к чекистам и коммунистам, моими близкими друзьями были Улдис Берзиньш и Кнутс Скуениекс. Но я хочу рассказать о том, как началось мое падение. С 1981 года я работал в газете "Литература и искусство", главным редактором которой был Янис Шкапарс. Мы были сильной командой. Когда на Шкапарса начались очередные гонения, ходили разговоры о том, что в газете работает слишком мало партийных. Редактор позвал меня к себе в кабинет и сказал вступить в партию. В подтексте было ясно, что это единственный способ активно работать", - заявил Рокпелнис.

Поэт пояснил, что о его сотрудничестве с КГБ не знал никто.

"У меня была жена, семья, никто не знал об этом. Иногда наблюдались очень странные мотивы, почему люди становились стукачами. Да, мы говорили про стукачей, не говорили в красивых эвфемизмах. Мне не нравится себя так называть, но я был стукачом", - рассказал он.

Рокпелнис указал, что на самом деле не знает, находится ли его карточка в мешках чекистов. Также, он хотел рассказать о сотрудничестве с КГБ сам, чтобы очистить свою совесть.

"Я сам не знаю, есть ли моя карточка в тех мешках. Я себя разоблачаю потому что меня ест совесть. Я вижу такой глубокий, высохший колодец, внизу серая земля, а под ней - труп. У меня есть ощущение, что я убийца и я этот труп ношу в себе. Я убил свою жизнь, сам себя и свою честность. Я наказан за свое высокомерие и гордость. Это самый большой грех - гордость. Я горжусь тем, что не испачкался в советском дерьме. Я был полностью уверен в себе, что у них - чекистов - нет никакого компромата на меня, что они мне ничего не смогут сделать. Но они сделали все. Почему я признаюсь? Потому что я старый человек и, если меня хватит инфаркт или инсульт, моя совесть будет чиста. Больше всего я боюсь за своих читателей: может, они не сумеют меня простить и больше не смогут меня читать?", - сказал Янис Рокпелнис.

Напомним, в ноябре 2017 года Государственная комиссия по научному исследованию решила обратиться к президенту Латвии Раймонду Вейонису, призвав его отменить принятый 23 года назад закон о КГБ.

Фото: flickr.com