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В этом году международные СМИ уделили Латвии особое внимание. Особенно журналистов интересовали латвийские достижения в спорте и местная культура. Об этом свидетельствует обобщенная Латвийским институтом информация, пишет Latvijas avīze.

Согласно данным Латвийского института, в 2017 году Латвия приняла больше всего журналистов из Европы - Германии, Скандинавии, Украины, Польши, Испании, Португалии, Франции, Великобритании и других Балтийских стран, но самым значимым стал визит первой делегации южно-корейских СМИ.

Представители СМИ из Южной Кореи были заинтересованы развитием экономики Латвии, отношениями с Россией, военными действиями международных партнеров и культурой - концертами, выставками, мероприятиями государственного значения.

Также особенное внимание Латвии уделили канадские журналисты. Их интерес объясняется решением Канады вести группу многонациональных боев в Латвии.

В частности, усиленный интерес к Латвии начался после победы латвийской теннисистки Алены Остапенко на турнире French Open, а также из-за достижений баскетболистка Кристапа Порзиньгиса, который играет в команде Knicks Национальной баскетбольной ассоциации.

Следует отметить и решение британской компании BBC включить Национальную библиотеку в список десяти самых красивых и современных библиотек в мире.

Фото: flickr.com