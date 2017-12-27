Twitter: смелый поступок экс-агента КГБ Рокпелниса достоин уважения (33)

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Общество | 27 декабря 2017 года, 20:22

Пользователи Twitter активно поддерживают решение поэта Яниса Рокпелниса рассказать о своем сотрудничестве с КГБ.

Графический дизайнер Арвилс Вилла положительно оценил заявления поэта.

"Все мое уважение Рокпелнису за смелость признаться в сотрудничестве с КГБ", - написал он.

Депутат Вейко Сполитис также поблагодарил Рокпелниса за отвагу.

"Спасибо, Рокпелнис! Было бы в Латвии побольше таких честных людей, как Вы и Георг Андреев", - заявил депутат.

Театральный критик Силвия Радзобе обрадовалась открытости поэта.

"И я выражаю уважение. Верю каждому слову Рокпелниса. Проклинаю режим, который сломал людей", - написала женщина.

Также благодарность Рокпелнису выразила фитнесс-тренер Фания Шитца.

"Спасибо поэту за этот рассказ. Приятно знать, что на этой земле остались смелые люди, которые могут публично признать свои действия. Откроются ли у политиков когда-нибудь сердца и рты?", - заявила она.

Журналист Эдгар Рагинский тоже подключился к дискуссии.

"Уважаю открытость Рокпелниса и чую, что ноша, которую Янис десятилетиями нес в себе, его ела и душила не на шутку. Как зеленый огурец, я не чувствую себя компетентным высказывать какие-либо авторитетные суждения. Было бы мило, если бы эрзац-патриоты не говорили чепуху", - указал мужчина.

Между тем, латвийский журналист и публицист Лато Лапса высказал противоположное мнение. По его словам, признаться в сотрудничестве с КГБ – большого мужества не стоит, главный вопрос в том, сможет ли человек сознаться, на кого именно доносил и какие последствия это имело для пострадавшей стороны.

Известный латышский поэт Янис Рокпелнис в интервью газете Neatkarīgā признался, что работал на КГБ под кодовым именем Микелис.

Поэт рассказал, что был завербован сотрудниками КГБ после того, как в 70-х годах был вызван в связи с нарушениями против советской власти в так называемый Угловой дом - дом на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, где располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР.

Фото: flickr.com

Комментарии 33
Garik4 часа назад
Смелый поступок Ринкевича - достоин уважения! Смелый поступок Рокпелниса - достоин уважения! В чести оказывается 3,14дары и стукачи. Остальной народ уважения не достоин?
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Запоздалая смелость???4 часа назад
А смелость в чем ? То что он спустя столько лет рассказал , что он прожил всю жизнь трусливого проходимца ? Я понимаю что , работая , его терпение лопнуло , он пошёл против системы , но совесть не предал , пострадал за свою правду и т. д. Какое уважение ? Да он просто нерукопожатный .
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Рижанин4 часа назад
Twitter: смелый поступок экс-агента КГБ Рокпелниса достоин уважения
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А может быть кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку
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