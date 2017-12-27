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Пользователи Twitter активно поддерживают решение поэта Яниса Рокпелниса рассказать о своем сотрудничестве с КГБ.

Графический дизайнер Арвилс Вилла положительно оценил заявления поэта.

"Все мое уважение Рокпелнису за смелость признаться в сотрудничестве с КГБ", - написал он.

visu cieņu @Rokpelnis par drosmi atzīties par sadarbību ar VDK… — Arvis Villa (@Skepse) 27 декабря 2017 г.

Депутат Вейко Сполитис также поблагодарил Рокпелниса за отвагу.

"Спасибо, Рокпелнис! Было бы в Латвии побольше таких честных людей, как Вы и Георг Андреев", - заявил депутат.

Paldies @Rokpelnis, būtu jel Latvijā vairāk šādu godavīru kā Tu un Georgs Andrejevs! — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 27 декабря 2017 г.

Театральный критик Силвия Радзобе обрадовалась открытости поэта.

"И я выражаю уважение. Верю каждому слову Рокпелниса. Проклинаю режим, который сломал людей", - написала женщина.

Arī es izjūtu cieņu. Ticu katram dzejnieka vārdam. Nolādu režīmu, kas salauza cilvēkus — Silvija Radzobe (@SilRa_A) 27 декабря 2017 г.

Также благодарность Рокпелнису выразила фитнесс-тренер Фания Шитца.

"Спасибо поэту за этот рассказ. Приятно знать, что на этой земле остались смелые люди, которые могут публично признать свои действия. Откроются ли у политиков когда-нибудь сердца и рты?", - заявила она.

Paldies, @Rokpelnis, par šo stāstu. Ir labi zināt, ka šajā zemē vēl ir palikuši drosmīgi ļaudis, kuri var atzīties publiski par savu rīcību. Vai politiķiem reiz atvērsies sirdis un mutes? https://t.co/NGnVBTmnje — Fanija Šitca (@fanijasitca) 27 декабря 2017 г.

Журналист Эдгар Рагинский тоже подключился к дискуссии.

"Уважаю открытость Рокпелниса и чую, что ноша, которую Янис десятилетиями нес в себе, его ела и душила не на шутку. Как зеленый огурец, я не чувствую себя компетентным высказывать какие-либо авторитетные суждения. Было бы мило, если бы эрзац-патриоты не говорили чепуху", - указал мужчина.

Cienu @Rokpelnis atklātību un nojaušu,ka nasta,ko Jānis šos gadu desmitus nesa sevī, viņu ēda un smacēja nepajokam. Kā zaļš gurķis nejūtos nedz tiesīgs,nedz gribošs izteikt kādus autoritatīvus spriedumus. Būtu jauki,ka arī erzacpatrioti nekultu tukšus salmus.. — Edgars Raginskis (@koleegjis) 27 декабря 2017 г.

Между тем, латвийский журналист и публицист Лато Лапса высказал противоположное мнение. По его словам, признаться в сотрудничестве с КГБ – большого мужества не стоит, главный вопрос в том, сможет ли человек сознаться, на кого именно доносил и какие последствия это имело для пострадавшей стороны.

Известный латышский поэт Янис Рокпелнис в интервью газете Neatkarīgā признался, что работал на КГБ под кодовым именем Микелис.

Поэт рассказал, что был завербован сотрудниками КГБ после того, как в 70-х годах был вызван в связи с нарушениями против советской власти в так называемый Угловой дом - дом на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, где располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР.

Фото: flickr.com