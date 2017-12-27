Общество |

К столетию Латвии режиссер Дзинтра Гека и ее команда готовят необычный проект. Они хотят создать фильм, состоящий из съемок каждого дня следующего года. Причем автором может стать любой желающий — прислав свои кадры, сообщает LTV7.

Автор идеи такого фильма — оператор Виктор Гриберман. Первый кадр снимет именно он. В новогоднюю ночь оператор отправится в рижский роддом, чтобы снять первого малыша, который родится в юбилейный для страны год.

В фильм войдут кадры, снятые региональными телестудиями и обычными жителями страны. Для этого всех, у кого появится интересный видеоматериал, приглашают делиться им с редакцией. Сразу после Рождества начнет работать специальная Интернет-старница — dodkadrulatvijai.lv.

"Мы ждем от жителей, чтобы и они оставили память о себе Латвии. Лучшие кадры войдут в окончательный вариант фильма. А те, которые в нем использованы не будут, тоже не пропадут. Они будут доступны в сети, чтобы и через 20-30 лет можно было увидеть, как мы прожили этот юбилейный год", - рассказала автор сценария Элина Вейра.

Авторы отмечают, что присутствует ограничение по хронометражу. Кадры должны быть от 15 секунд до 1 минуты. И они должны будут рассказывать о Латвии. Причем они могут быть сняты и за границей.

К примеру, как люди собирают чемодан, чтобы в Латвию приехать на Праздник песни. Или это может быть поход ребенка в школу через высокие сугробы.

Фото: pixabay.com