Латвийцев приглашают снимать фильм о юбилейном годе страны (10)

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Общество | 27 декабря 2017 года, 16:15

К столетию Латвии режиссер Дзинтра Гека и ее команда готовят необычный проект. Они хотят создать фильм, состоящий из съемок каждого дня следующего года. Причем автором может стать любой желающий — прислав свои кадры, сообщает LTV7.

Автор идеи такого фильма — оператор Виктор Гриберман. Первый кадр снимет именно он. В новогоднюю ночь оператор отправится в рижский роддом, чтобы снять первого малыша, который родится в юбилейный для страны год.

В фильм войдут кадры, снятые региональными телестудиями и обычными жителями страны. Для этого всех, у кого появится интересный видеоматериал, приглашают делиться им с редакцией. Сразу после Рождества начнет работать специальная Интернет-старница — dodkadrulatvijai.lv.

"Мы ждем от жителей, чтобы и они оставили память о себе Латвии. Лучшие кадры войдут в окончательный вариант фильма. А те, которые в нем использованы не будут, тоже не пропадут. Они будут доступны в сети, чтобы и через 20-30 лет можно было увидеть, как мы прожили этот юбилейный год", - рассказала автор сценария Элина Вейра.

Авторы отмечают, что присутствует ограничение по хронометражу. Кадры должны быть от 15 секунд до 1 минуты. И они должны будут рассказывать о Латвии. Причем они могут быть сняты и за границей.

К примеру, как люди собирают чемодан, чтобы в Латвию приехать на Праздник песни. Или это может быть поход ребенка в школу через высокие сугробы.

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
Patriot51 минуту назад
Mes lepojamies ar savu valsti Latviju un svinesim tas 100 gadi.
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Patriot52 минуты назад
Tadiem vieta tikai blakus lopiem.
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Patriot50 минут назад
Pamekle sev labaku sabiedribu.
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