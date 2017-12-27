В новогодние праздники в Риге будет бесплатный городской транспорт
Общество | 27 декабря 2017 года, 18:22
31 декабря и 1 января общественный транспорт в Риге будет бесплатным, а также будут обеспечены дополнительные рейсы, сообщили в муниципальном транспортном предприятии "Rīgas satiksme".
Транспорт будет ходить по графику выходного дня.
Дополнительные рейсы в новогоднюю ночь будут обеспечены с 20 часов до 4 часов по нескольким автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам.
Центр обслуживания клиентов "Rīgas satiksme" на ул. Бривибас 49/53 30 декабря будет работать с 10 до 13 часов, остальные клиентские центры - по графику субботы. 31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты.
В эти дни платные автостоянки "Rīgas satiksme" будут бесплатными, кроме подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.