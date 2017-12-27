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31 декабря и 1 января общественный транспорт в Риге будет бесплатным, а также будут обеспечены дополнительные рейсы, сообщили в муниципальном транспортном предприятии "Rīgas satiksme".

Транспорт будет ходить по графику выходного дня.

Дополнительные рейсы в новогоднюю ночь будут обеспечены с 20 часов до 4 часов по нескольким автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам.

Центр обслуживания клиентов "Rīgas satiksme" на ул. Бривибас 49/53 30 декабря будет работать с 10 до 13 часов, остальные клиентские центры - по графику субботы. 31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

В эти дни платные автостоянки "Rīgas satiksme" будут бесплатными, кроме подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.