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Путь сотни тысяч туристов, которые ежегодно приезжают в официальную резиденцию Санта-Клауса в Лапландию, освещают светодиодные лампы компании Vizulo из Иецавы, пишет портал bauskasdzive.lv со ссылкой на LTV.

Эта компания производит осветительное оборудование с осени 2013 года.

"Один из наших самых интересных объектов - Рованиеми. Это город, где живет Санта-Клаус. Мы там осветили много улиц", - рассказал руководитель предприятия Янис Зелтиньш.

Прежде чем поехать в Лапландию, лампы проходят различные тесты на устойчивость к суровым полярным условиям.

Потом товар отвозят в Хельсинки, оттуда - в логистический центр в Рованиеми. За установку оборудования отвечает финская сторона.

Рованиеми - административный центр Лапландии. Деревня Санта-Клауса расположена на Полярном круге неподалеку от Рованиеми — одно из самых посещаемых туристических мест Финляндии.