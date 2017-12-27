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29 декабря взрослые и дети приглашаются поучаствовать в благотворительном празднике Докторов-клоунов, который состоится в т/ц Spice с 16:30 до 18:00.

В программе праздника – песни и танцы, творческие мастерские, а также выступления самих Докторов-клоунов. Праздничный концерт организация «Др.Клоун» с огромной благодарностью дарит всем, кто помог создавать благотворительный Pop-up магазинчик, жертвуя и покупая в подарки собственноручно созданные поделки, игрушки, открытки и др.

Как отмечают организаторы, праздник обещает быть ярким, интересным и богатым на сюрпризы. Маленькие посетители с 16:30 до 18:00 смогут участвовать в бесплатных творческих мастерских и своими руками создать оригинальные и красивые новогодние подарки. В завершении праздника, все желающие приглашаются на благотворительный аукцион, а также могут стать участниками флешмоба и сфотографироваться с Докторами-клоунами и гостями праздника – известным и любимым в Латвии музыкантом и остальными замечательными друзьями Докторов-клоунов.

С самого начала декабря в т/ц Spice работает благотворительный Pop-up магазин Докторов-клоунов, в котором за пожертвования можно приобрести теплые и уникальные подарки, созданные руками маленьких и взрослых творческих людей, поддержавших работу магазинчика. Вплоть до 29 декабря любой желающий может найти здесь свой особый подарок, и таким образом помочь порадовать и подбодрить детей в больницах по всей Латвии. Все вырученные средства будут направлены на поддержку работы Докторов-клоунов с маленькими пациентами в Детской клинической университетской больнице в Риге, а также в региональных больницах – в Валмиере, Цесисе, Вентспилсе, Лиепае, Резекне и Юрмале.

«Др.Клоун» – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её представители – 40 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Фото: facebook.com/drklauns