Во второй половине дня может усилиться дождь
Общество | 28 декабря 2017 года, 08:22
Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди, которые усилятся во второй половине дня.
Как сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, температура воздуха днем составит от до +2…+6 градусов. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
В Риге возможен днем небольшой дождь Температура воздуха составит от 0 градусов ночью, до +4…+5 градусов днем.
Утром многие участки дорог обледенеют. Местами возможен туман.
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