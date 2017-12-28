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Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди, которые усилятся во второй половине дня.

Как сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, температура воздуха днем составит от до +2…+6 градусов. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

В Риге возможен днем небольшой дождь Температура воздуха составит от 0 градусов ночью, до +4…+5 градусов днем.

Утром многие участки дорог обледенеют. Местами возможен туман.

Фото: pixabay.com