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В картотеке агентов бывшего Коммитета государственной безопасности (КГБ) или так называемых мешках чекистов может быть 583 карточки с фамилиями представителей интеллигенции. Об этом рассказал глава комиссии исследования документов Карлис Кангерис, ссылаясь на мнение экс-главы Центра документирования последствий тоталитаризма Индулиса Залитиса, сообщает Diena.

"Всегда, когда идут дискуссии об открытии мешков, появляется такой вопрос - для общественности будет ударом, увидеть знакомые имена, случится волнение и тому подобное. Если так много представителей интеллигенции, такие реакции могут последовать. У меня в одном интервью тоже спросили - если сейчас узнают, что главный дирижер следующего праздника Песен был (агентом КГБ), будут ли какие-то последствия для хора или нет", - отметил исследователь.

Именно вербовка представителей творческой интеллигенции в КГБ велась особенно активно. Бывший политик и экс-сотрудник КГБ Юрис Боярс в свое время высказал такую мысль: если откроют мешки чекистов, то латышам придется сменить своих идолов. За четверть века после распада СССР свое сотрудничество с КГБ в Латвии публично признали только три человека — бывший глава МИД Георг Андреев, бывший ректор ЛУ Иварс Лацис и поэт Янис Рокпелнис, который признался в этом в недавнем интервью газете Neatkarīgā.

В то же время было проведено 298 судебных процессов о возможном сотрудничестве персон с КГБ. Однако в большинстве случаев суд признал, что для констатации факта сотрудничества не хватает доказательств, об этом рассказал член комисии по изучению документов КГБ, судья Юрис Стуканс.

"Во всех тех 300 карточках суд признал, что наличие карточки не может быть основой для признания факта сотрудничества. Просто это не удалось доказать, поскольку материалы дела были увезены в Москву", - заявил он.

Как ранее писал Mixnews, известный латышский поэт Янис Рокпелнис признался, что работал на КГБ под кодовым именем Микелис.

Поэт рассказал, что был завербован сотрудниками КГБ после того, как в 70-х годах был вызван в связи с нарушениями против советской власти в так называемый Угловой дом - дом на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, где располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР.

Фото: flickr.com