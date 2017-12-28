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Согласно данным опроса Kantar TNS, большинство жителей Латвии (80%) на Новый год пожелали себе и близким хорошего здоровья, сообщает портал Skaties.lv .

Две трети латвийцев (66%) хотели бы более высокую зарплату, в то время как пятая часть (18%) респондентов не отказались бы от нового рабочего места.

Поскольку вторым по частоте упоминания была более высокая зарплата, Kantar TNS выяснило велечину дохода, необходимого латвийцам для жизни и удовлетворения ежедневных потребностей.

В среднем желаемая зарплата на руки составляет 1105 евро в месяц. Чаще всего опрошенные (26%) указывали, что им будет достаточно заработка от 801 до 1000 евро. 24% респондентов хотели бы получать от 1001 до 1500 евро в месяц.

В результате, для удовлетворения ежедневных нужд латвийцы хотели бы получать зарплату от 800 до 1500 евро ежемесячно.

Фото: pexels.com