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У каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция. Такое мнение высказал посол России в Латвии Евгений Лукьянов, комментируя реформу Минобразования.

"Живущие в Латвии русскоязычные отлично понимают свою идентичность, свою культуру и хотят сохранит эти ценности, но это вовсе не значит, что они хотят отдалиться от жизни в Латвии. Если они тут живут и выбрали эту страну, им нужно знать латышский язык и культуру, но не допустимо достигать этого ценой родного языка", - указал он.

Он многократно подчеркивал, что официальная позиция России в связи с "ситуацией с русским языком в Латвии" известна всем и повторять ее нет необходимости.

"Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно", - заявил посол.

Лукьянов объяснил, что язык и культура взаимосвязанные вещи и сравнил ситуацию со сказкой про Маугли, указав что "из выращенного волком человека не всегда вырастет Ромул или Рем, который построит Рим, поскольку может произойти и совершенно другое - человек может не стать человеком".

"Живущие в Латвии русскоязычные отлично понимают свою идентичность, свою культуру и хотят сохранить эти ценности, но это вовсе не значит, что они хотят отдалиться от жизни в Латвии. Если они тут живут и выбрали эту страну, им нужно знать латышский язык и культуру, но не допустимо достигать этого ценой родного языка", - указал он.

Посол отметил, что не видит смысла и положительного результата в стараниях Минобразования, добавив, что понимает причины для данных изменений, поскольку вероятно, что они послужат на пользу обществу.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.