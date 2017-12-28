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Службу неотложной медицинской помощи (СНМП) возглавит бывшая парламентский секретарь Министерства здравоохранения Лиене Ципуле, сообщает Государственная канцелярия.

К работе Ципуле приступит 8 января 2018 года.

Помимо работы в Минздраве, Ципуле была руководителем Klinika Diamed, работала в Rīgas veselības centrs, Латвийском обществе врачей и Сигулдской больнице. Новая директор СНМП имеет специальность физиотерапевта, степень магистра в области здравоохранения и социальных наук.

Ципуле считает, что развитие и эффективное функционирование СНМП является одним из важных условий стабильности здравоохранения в целом, особенно сегодня, когда происходят изменения в организации здравоохранения.

"Моими приоритетами на должности руководителя СНМП будут повышение качества работы и усовершенствование управления, обеспечение учреждения человеческими ресурсами, развитие и эффективное управление финансовыми ресурсами", - сказала Ципуле после назначения на должность.

Прежняя директор СНМП Сармите Виллере ушла с должности в августе этого года. На должность руководителя скорой помощи был объявлен открытый конкурс, заявки на который подали восемь претендентов.