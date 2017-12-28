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Новогодний фейерверк в Риге будет стоить 25 187 евро без налога на добавленную стоимость, сообщила агентству ЛЕТА руководитель концертной организации Ave Sol Занда Кергалве. Об этом пишет портал KasJauns.

Новогодние мероприятия на Набережной 11 ноября в этом году организует Ave Sol в сотрудничестве с Рижской думой.

Право на проведение праздничного салюта в этом году получило International Fireworks Design.

Как сообщалось, праздничное мероприятие в центре столицы начнется в девять часов вчера 31 декабря и продлится до 3 часов первого дня нового года, сообщили в Рижской думе.

Уже с 21.00 на набережной будут работать торговые точки, а о праздничном настроении позаботится диджей Роберт Леясмейерс.

В десять часов вечера начнется концертная программа "100 песен до столетия", в которой примут участие музыканты Айя Витолиня, Айя Андреева, Нормунд Рутулис, Даумант Калниньш и др.

Около полуночи начнется музыкальное представление с участием певицы Соноры Вайце, скрипача Раймонда Озолса, группы Latvian Voices, группы волынок и барабанов Auļi и др., а после праздничного фейерверка музыкальную программу продолжат группа Buks и диджей Роберт Леясмейерс.

Посетители праздника на набережной смогут погреться у живого огня и подкрепиться традиционным угощением.

У любителей активного отдыха будет возможность встретить Новый год на Рижском общественном катке, который будет открыт до двух часов ночи.

Фото: flickr.com