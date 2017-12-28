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В связи с наводнениями в лесной отрасли по всей Латвии объявлена ситуация катастрофы, такое решение принял Совет по ведению Кризиса во главе с исполняющим обязанности премьера министром земледелия Янисом Дуклавсом.

Чрезвычайное положение вступило в силу вместе с решением совета.

После заседания Дуклавс пояснил журналистам, что сейчас обстоятельства с наводнениями в лесах такие же, как в сельском хозяйстве, из-за чего и было принято решение провозгласить ситуацию природной катастрофы в стране.

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис на этой неделе находится в отпуске, и его обязанности поручены Дуклавсу.

Фото: flickr.com