В лесной отрасли Латвии объявлена чрезвычайная ситуация (6)
Общество | 28 декабря 2017 года, 12:15
В связи с наводнениями в лесной отрасли по всей Латвии объявлена ситуация катастрофы, такое решение принял Совет по ведению Кризиса во главе с исполняющим обязанности премьера министром земледелия Янисом Дуклавсом.
Чрезвычайное положение вступило в силу вместе с решением совета.
После заседания Дуклавс пояснил журналистам, что сейчас обстоятельства с наводнениями в лесах такие же, как в сельском хозяйстве, из-за чего и было принято решение провозгласить ситуацию природной катастрофы в стране.
Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис на этой неделе находится в отпуске, и его обязанности поручены Дуклавсу.
Фото: flickr.com
А наказать виновных в вырубке лесов (влага не впитывается), виновных в прекращении мелиорации и пр. слабо?
Вы что думали, что "всё само собой рассосётся"? Управлять государством и разворовывать его, это две большие разницы!
Самая большая катастрофа это правление нацозабоченных дебилов! И это стало следствием распада страны, в которой мы жили!