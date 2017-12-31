Сегодня и завтра общественный транспорт Риге будет бесплатным
Общество | 31 декабря 2017 года, 09:56
Сегодня и завтра общественный транспорт в Риге будет бесплатным, а также будут обеспечены дополнительные рейсы, сообщили в муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme.
Транспорт будет ходить по графику выходного дня.
Дополнительные рейсы в новогоднюю ночь будут обеспечены с 20 часов до 4 часов по нескольким автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам.
31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.
Также в эти дни платные автостоянки Rīgas satiksme будут бесплатными, кроме подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.
Фото: flickr.com