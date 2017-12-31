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Сегодня, 31 декабря, в 21:00 на Набережной 11 ноября начнутся торжества в честь Нового года. Посетители мероприятия смогут насладиться красочной концертной программой "Сто песен до столетия", увидеть праздничный салют, а также посетить ярмарку, и в целом, прекрасно отдохнуть вместе со своими друзьями и семьей.

Новогодний базарчик будет открыт с 21:00 до 03:00, а с 22:00 гости праздника смогут услышать концерт "Сто песен до столетия". Перед гостями выступят Айя Витолиня, Айя Андреева, Нормунд Рутулис, Даумантс Калниньш, Иво Грисиньш-Грислис и группа MC orķestris.

Как только часы пробьют двенадцать, начнется праздничный салют в музыкальном сопровождении оперной певицы Соноры Вайце, скрипача Раймонда Озолса, группы Latvian Voices, ансамбля игры на барабанах и дудках Auļi, диджея Монста, мастера хип-хопа Рейка и музыкально-художественного выступления Кристапа Криевкалнса.

После праздничных фейерверков праздник продолжится с группой Buks и диджеем Робертом Леясмейерсом.

Насладиться почти домашним уютом можно будет у торговых лавочек и костра, где посетители смогут попробовать традиционные латышские блюда и напитки.

Порядок на территории мероприятия будет обеспечивать Рижская муниципальная полиция.

Организаторы призывают гостей с пониманием относиться к работе полиции и позволить сотрудникам службы безопасности выполнять свои обязанности, в том числе не препятствовать проверкам в случае необходимости.