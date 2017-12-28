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46% респондентов самой сильной угрозой для Латвии в 2018 году считают демографические проблемы и лишь 11% - терроризм, свидетельствует опрос Латвийский барометр Baltic International Bank.

Жители Латгале чаще, чем других регионов, назвали проблемой спад в экономике - 37%.

32% жителей Земгале усматривают угрозу в плохом государственном управлении, 30% рижан считают, что угрозу создают беженцы, 23% опрошенных в Курземе и 19% в Видземе опасаются коррупции.

Самыми яркими событиями уходящего года респонденты назвали спортивные достижения - 60%, а 43% упомянули наводнение в Латгале.

32% рижан считают ярким событием года ремонт улиц и дорог, 30% жителей Рижского региона и 29% курземцев упомянули забастовку семейных врачей, а опубликование "разговоров олигархов" считают событием жители всех регионов.

Новый год прогнозируют удачным 74% фермеров, 48% студентов и школьников, 46% домозозяек, 44% чиновников. 12% безработных считают, что новый год будет хуже нынешнего.

Люди чаще всего гордятся своими достижениями в семье, проведением досуга и материальным благополучием.