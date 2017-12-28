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Уволенный из Государственной пожарной и спасательной службы Раймонд Бэтиньш, которого в начале 2017 года поймали за вождение автомобиля в нетрезвом виде, получил денежную премию за свою работу в полиции. Об этом пишет Diena.

Анонимное решение суда свидетельствует, что 28 февраля сотрудник ГПСС и полиции находился за рулем автомашины Volvo S80, будучи в алкогольном опьянении. В организме пожарного обнаружили более трех промилле алкоголя. Мужчину задержали на в Риге, на улице Чака. Бэтиньш свою вину признал, добавив, что в тот день поругался с родителями, ушел из дома и вел автомобиль.

Виновный был наказан админстративным арестом на десять суток, штрафом в размере 1200 евро и лишением водительских прав на четыре года. Также по решению суда Бэтиньша уволили из ГПСС.

Мужчина был не доволен увольнением и пытался с помощью Министерства внутренних дел оспорить решение суда.

Выяснилось, что бывший сотрудник ГПСС продолжает работать в муниципальной полиции Олайнской области и опубликованная самоуправлением информация свидетельствует, что в декабре Бэтиньшу выплатили премию в 252 евро.

Руководитель полиции Олайнского самоуправления заявил, что не знал об административной судимости сотрудника, однако сейчас в связи с этим начата проверка службы.