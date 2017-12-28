Латвия - страна контрастов: высокая смертность при недоступности медицины (24)

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Общество | 28 декабря 2017 года, 19:50

Латвия является страной с самой высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно страной, где платежи пациентов за медицину в три раза больше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет LETA со ссылкой на журнал Ir.

Высокие платежи катастрофически влияют на людей с низкими доходами - когда необходимо лечение, оно им недоступно.

Самую печальную картину статистика ОЭСР показывает в сфере здоровья сердца и сосудистой системы - на каждые 100 000 населения 328 человек умирают от сердечно-сосудистых болезней, тогда как в среднем в странах ОЭСР - 112.

"Чаще всего люди умирают из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают", - поясняет кардиолог больницы Страдиньша Андрис Скриде. Это потому, что в рационе латвийцев слишком много животных жиров и сахара, а также они много курят.

Одна из основных причин, почему люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что государство много вкладывает в инвазивные процедуры (установку стентов) и слишком мало - в лечение сердечно-сосудистых заболеваний на стадии первичного здравоохранения, прежде чем пациент попадает на операционный стол.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 24
Ну вы блин даёте.3 часа назад
Супер эксклюзивный подарок сделала власть латвийскому народу к 100летию ЛР.Оно существенно подняло налоги, что приведёт к повышению цен на всё и дальнейшее обнищание народа неизбежно.Судя их логике это должно повысить доступность медицины.
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19453 часа назад
В городе "Освенцим" тоже так было,высокая смертность при не доступности медицины.
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ко ludzu?3 часа назад
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