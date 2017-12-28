Twitter: Что-то сама Россия не торопится открывать таджикские школы (20)

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Общество | 28 декабря 2017 года, 17:06

Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление посла России в Латвии Евгения Лукьянова о том, что у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция.

Своим мнением делится доктор экономики Улдис Озолс.

"Кажется, только в России человек с таким мышлением и непониманием ситуации может быть дипломатом", - пишет он.

Пользователь Айгар Прусис критикует слова Лукьянова.

"Посол употребил слово "насилие" в контексте образования, это что отвечает дипломатическому этикету", - пишет он.

Депутат Рижской думы от "Единства" Олаф Пулкс прокомментировал слова посла.

"Смотрите, господа, с точки зрения России, если учиться по-латышски, человеком не вырастешь! Вспоминаю эти крики, чтобы говорили на человеческом языке!", - пишет он.

На сказанное Пулксом отреагировал политолог, профессор Латвийского университета Ояр Скудра.

"Русификация Российской Федерации тогда что?", - пишет он.

Эту мысль дополняет бывший диктор Латвийского радио Мара Кронтале.

"Насильственная ассимиляция происходит в России, так как там образование только на русском", - пишет она.

Слова Лукьянова комментирует также психотерапевт Инесе Путниеце.

"Сколько иностранных языков доступны в России, не считая международных?", - пишет она.

С похожим мнением выступает и завхоз детского садика Namiņš Янис Залгауцкис.

"Господин посол мог бы рассказать, как в Москве открывают узбекские и таджикские школы, как татары учатся на родном языке. Ой, кажется, это не так", - пишет он.

Напомним, Лукьянов, комментируя реформу Минобразования на итоговой пресс-конференции в российском посольстве, заявил, что официальная позиция России в связи с "ситуацией с русским языком в Латвии" известна всем и повторять ее нет необходимости.

"Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно", - заявил посол.

Комментарии 20
ёклмн2 часа назад
Сравнивать Россию с нашей страной по моему это глупость,причём полнейшая..., твиттеристы хоть реально представляют ,что такое Россия?,по моему нет... Как говорится --- с хутора девушку вывезти можно,но "хутор" из девушки никогда. Как то так...
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Ну 2 часа назад
В СССР вроде в тех местах Латвии, где не жили русские или их жило очень мало русские школы не открывались - хочешь учиться на русском или переезжай туда, где процент проживающих русских делает целесообразным открытие отдельных школ, или учись на латышском. С чего эти горе-комментаторы считают, что в России должно быть по-другому?
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хи2 часа назад
Озолс =Дуб.
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