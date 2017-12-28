Общество |

Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление посла России в Латвии Евгения Лукьянова о том, что у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция.

Своим мнением делится доктор экономики Улдис Озолс.

"Кажется, только в России человек с таким мышлением и непониманием ситуации может быть дипломатом", - пишет он.

Laikam tikai Krievijā cilvēks ar tādu domāšanu un situācijas nepārzināšanu var būt diplomāts. Pāreja uz mācībām valsts valodā – vardarbīga asimilācija, uzskata Krievijas vēstnieks Latvijāhttps://t.co/Pnb0WS4o1x — Uldis Osis (@u_osis) 28 декабря 2017 г.

Пользователь Айгар Прусис критикует слова Лукьянова.

"Посол употребил слово "насилие" в контексте образования, это что отвечает дипломатическому этикету", - пишет он.

Vēstnieks piemin vārdu vardarbība izglītības sakarā un tas nepavisam nav no diplomātiskās etiķetes. https://t.co/bzqh6ZuK7W — Aigars Prūsis (@Prusis) 28 декабря 2017 г.

Депутат Рижской думы от "Единства" Олаф Пулкс прокомментировал слова посла.

"Смотрите, господа, с точки зрения России, если учиться по-латышски, человеком не вырастешь! Вспоминаю эти крики, чтобы говорили на человеческом языке!", - пишет он.

RT @DelfiLV Pāreja uz mācībām valsts valodā – vardarbīga asimilācija, uzskata Krievijas vēstnieks Latvijā Lūk, biedri, Krievijas pozīcija, mācoties latviski, par cilvēku neizaugsi! Atceros, tos uzkliedzienus, lai runā cilvēku valodā! — Olafs Pulks (@Olafs_Pulks) 28 декабря 2017 г.

На сказанное Пулксом отреагировал политолог, профессор Латвийского университета Ояр Скудра.

"Русификация Российской Федерации тогда что?", - пишет он.

Rusifikācija KF tad ir kas? Pāreja uz mācībām valsts valodā – vardarbīga asimilācija, uzskata Krievijas vēstnieks Latvijā https://t.co/CbM30tBVY2 — Ojārs Skudra (@SkudraOjars) 28 декабря 2017 г.

Эту мысль дополняет бывший диктор Латвийского радио Мара Кронтале.

"Насильственная ассимиляция происходит в России, так как там образование только на русском", - пишет она.

Vardarbīga asimilācija pastāv Krievijā, jo tur izglītība ir tikai krieviski. — Māra Krontāle (@MaraKrontale) 28 декабря 2017 г.

Слова Лукьянова комментирует также психотерапевт Инесе Путниеце.

"Сколько иностранных языков доступны в России, не считая международных?", - пишет она.

Nāāābadziņš! Laikam ap priedi apsities! Cik citvalodu skolas pieejamas RU, atskaitot starptautiskās? https://t.co/J1v6nA3w4p — Inese Putniece (@inese_putniece) 28 декабря 2017 г.

С похожим мнением выступает и завхоз детского садика Namiņš Янис Залгауцкис.

"Господин посол мог бы рассказать, как в Москве открывают узбекские и таджикские школы, как татары учатся на родном языке. Ой, кажется, это не так", - пишет он.

Vēstnieka kungs varētu pastāstīt, kā Maskavā atver uzbeku un tadžiku skolas, kā tatāri apgūst mācības dzimtajā valodā.. Ai, laikam tā taču nav.



Lukjanovs: Ja cilvēkam cenšas liegt iegūt izglītību dzimtajā valodā, to var nosaukt par vardarbīgu asimilāciju https://t.co/G9ee0n9Sk7 — Jānis (@Zalgauckis) 28 декабря 2017 г.

Напомним, Лукьянов, комментируя реформу Минобразования на итоговой пресс-конференции в российском посольстве, заявил, что официальная позиция России в связи с "ситуацией с русским языком в Латвии" известна всем и повторять ее нет необходимости.

"Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно", - заявил посол.