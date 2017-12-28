Twitter: Что-то сама Россия не торопится открывать таджикские школы (20)
Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление посла России в Латвии Евгения Лукьянова о том, что у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция.
Своим мнением делится доктор экономики Улдис Озолс.
"Кажется, только в России человек с таким мышлением и непониманием ситуации может быть дипломатом", - пишет он.
Laikam tikai Krievijā cilvēks ar tādu domāšanu un situācijas nepārzināšanu var būt diplomāts. Pāreja uz mācībām valsts valodā – vardarbīga asimilācija, uzskata Krievijas vēstnieks Latvijāhttps://t.co/Pnb0WS4o1x— Uldis Osis (@u_osis) 28 декабря 2017 г.
Пользователь Айгар Прусис критикует слова Лукьянова.
"Посол употребил слово "насилие" в контексте образования, это что отвечает дипломатическому этикету", - пишет он.
Vēstnieks piemin vārdu vardarbība izglītības sakarā un tas nepavisam nav no diplomātiskās etiķetes. https://t.co/bzqh6ZuK7W— Aigars Prūsis (@Prusis) 28 декабря 2017 г.
Депутат Рижской думы от "Единства" Олаф Пулкс прокомментировал слова посла.
"Смотрите, господа, с точки зрения России, если учиться по-латышски, человеком не вырастешь! Вспоминаю эти крики, чтобы говорили на человеческом языке!", - пишет он.
RT @DelfiLV Pāreja uz mācībām valsts valodā – vardarbīga asimilācija, uzskata Krievijas vēstnieks Latvijā Lūk, biedri, Krievijas pozīcija, mācoties latviski, par cilvēku neizaugsi! Atceros, tos uzkliedzienus, lai runā cilvēku valodā!— Olafs Pulks (@Olafs_Pulks) 28 декабря 2017 г.
На сказанное Пулксом отреагировал политолог, профессор Латвийского университета Ояр Скудра.
"Русификация Российской Федерации тогда что?", - пишет он.
Rusifikācija KF tad ir kas? Pāreja uz mācībām valsts valodā – vardarbīga asimilācija, uzskata Krievijas vēstnieks Latvijā https://t.co/CbM30tBVY2— Ojārs Skudra (@SkudraOjars) 28 декабря 2017 г.
Эту мысль дополняет бывший диктор Латвийского радио Мара Кронтале.
"Насильственная ассимиляция происходит в России, так как там образование только на русском", - пишет она.
Vardarbīga asimilācija pastāv Krievijā, jo tur izglītība ir tikai krieviski.— Māra Krontāle (@MaraKrontale) 28 декабря 2017 г.
Слова Лукьянова комментирует также психотерапевт Инесе Путниеце.
"Сколько иностранных языков доступны в России, не считая международных?", - пишет она.
Nāāābadziņš! Laikam ap priedi apsities! Cik citvalodu skolas pieejamas RU, atskaitot starptautiskās? https://t.co/J1v6nA3w4p— Inese Putniece (@inese_putniece) 28 декабря 2017 г.
С похожим мнением выступает и завхоз детского садика Namiņš Янис Залгауцкис.
"Господин посол мог бы рассказать, как в Москве открывают узбекские и таджикские школы, как татары учатся на родном языке. Ой, кажется, это не так", - пишет он.
Vēstnieka kungs varētu pastāstīt, kā Maskavā atver uzbeku un tadžiku skolas, kā tatāri apgūst mācības dzimtajā valodā.. Ai, laikam tā taču nav.— Jānis (@Zalgauckis) 28 декабря 2017 г.
Lukjanovs: Ja cilvēkam cenšas liegt iegūt izglītību dzimtajā valodā, to var nosaukt par vardarbīgu asimilāciju https://t.co/G9ee0n9Sk7
Напомним, Лукьянов, комментируя реформу Минобразования на итоговой пресс-конференции в российском посольстве, заявил, что официальная позиция России в связи с "ситуацией с русским языком в Латвии" известна всем и повторять ее нет необходимости.
"Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно", - заявил посол.