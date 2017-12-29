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Латвийские жители хотели бы получать зарплату "на руки" 1105 в месяц, свидетельствует опрос Kantar TNS трудоспособного населения Латвии.

Чаще всего, или 26% респондентов как достаточную указывали зарплату в размере от 801 до 1000 евро, 24% опрошенных жителей указали сумму от 1001 до 1500 евро. Поэтому в среднем жители от 18 до 60 лет на обеспечение ежедневных потребностей хотели бы получать зарплату 800-1500 евро.

Еще 20% жителей довольствовались бы зарплатой в 601-800 евро, 15% - менее 600 евро, 9% - 1501-2000 евро, тогда как 5-ти процентам жителей на удовлетворение ежедневных нужд нужна зарплата в более чем 2000 евро.

Желаемый уровень зарплат зависит от половой принадлежности и возрастной категории респондентов.

Мужчины чаще женщин указывали в качестве желаемой зарплаты сумму более 1000 евро.

В свою очередь молодежь возрастом от 18 до 25 лет хотела бы получать до 800 евро в месяц, а жители от 40 до 49 лет чаще указывали сумму более 2000 евро.

Уровень образованности также влияет на аппетиты трудящихся. Так люди с высшим образованием чаще указывали как вполне достаточную зарплату в 1500-2000 евро в месяц, тогда как жителям с основным образованием было труднее ответить на этот вопрос.

Как сообщал портал Mixnews, в третьем квартале этого года средняя зарплата до уплаты налогов при работе на полную ставку составила в Латвии 925 евро, что на 7,5% или 65 евро больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Напомним, четыре года назад - в 2013 году, средняя зарплата в Латвии составляла 716 евро. Между тем, как прогнозировал Минфин уже в 2020 году средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро.

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