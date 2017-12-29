Общество |

Вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь сервис по вызову такси Taxify повысит тарифы на все поездки, сообщил агентству ЛЕТА руководитель Taxify в Латвии Юрис Круминьш.

Тарифы будут соответствовать максимальным, установленными правилами Рижской думы - 2,13 евро за посадку, 71 цент за километр и 14 центов за минуту.

Обычные тарифы Taxify составляют 71 цент за посадку, 36 центов за километр и 13 центов за минуту.

По словам Круминьша, повышенные тарифы означают, что к сервису подключится больше водителей, и воспользоваться услугами такси смогут больше людей.

Спрос в новогоднюю ночь может повыситься в 14 раз, считает Круминьш.

"Вечером 31 декабря у таксомоторных компаний вызовов значительно больше, чем в будние дни. А для таксистов это время, ночь, которое они проводят на работе, а не с семьей. Поэтому повышение тарифа - обоснованный шаг, это приемлемо для обеих сторон", - сказал ранее Круминьш.

Приложение для вызова такси Taxify создано в Эстонии и работает более чем в 20 странах, в том числе в Риге с сентября 2014 года.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download