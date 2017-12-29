Латвийцев предупреждают об очередях в аптеках с нового года (11)

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Общество | 29 декабря 2017 года, 07:30

Учитывая, что с начала нового 2018 года врачам необходимо будет выписывать рецепты, а фармацевтам в аптеках выдавать по ним лекарства через систему э-здоровья, получение медикаментов может занять больше времени, чем сейчас, предупреждает Латвийское общество фармацевтов (ЛОФ). Об этом пишет Kasjauns со ссылкой на Leta.

Процесс получения лекарств может затянуться особенно тогда, когда пациенту в допустимых случаях будет выписан бумажный рецепт, а также тогда, когда будет выписано несколько таких рецептов. Выписанные на компенсируемые государством медикаменты бумажные рецепты в аптеке надо будет вводить в электронную систему. В связи с этим на фармацевтов ляжет дополнительная нагрузка. Одновременно в аптеках населению оказывается другая фармацевтическая опека - консультации и другие услуги.

Учитывая эти обстоятельства, ЛОФ призывает врачей ввести компенсируемые государством лекарства в систему э-здоровья, заполнив необходимые поля рецептов, чтобы исключить возможность, когда неполная информация о медикаменте не возможно будет его выдать в аптеке и придется отправлять пациента обратно к врачу.

Одновременно общество фармацевтов напоминает, что жителям важно информировать врачей о том, что предусмотренное для них лекарство в аптеку отправится забирать другой человек (родственник или сосед), чтобы врач мог отметить в системе делегированную персону. Тогда получателю лекарств в аптеке придется показать удостоверяющий его документ и назвать персональный код пациента. Если же сразу не будет известен получатель лекарств, то пусть врач выдаст идентификационный номер рецепта, чтобы его можно было указать в аптеке.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 11
ого3 часа назад
этого можно избежать-выписывать всем нуждающимся одинаковые таблетки.можно просто в углу аптеки поставить большую коробку с таблетками, пусть берут сколько хотят.а если серьезно-всем здоровья!настоящего, а не "е-веселыбы".
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кот2 часа назад
А ведь на днях министры счелкали каблуками говорили что в новом году система здравохранения нашего больного государства станет "лучшей" в мире.А туточки ушат холодной воды-очереди в аптеках.Нужно срочно лечить наших министров от словестного поноса.
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Так2 часа назад
Очереди и так были, ещё больше станут, идя в аптеку, надо брать с собой запас воды и продовольствия?
У меня 8 компенсируемых лекарств, обычно провожу в аптеке 40 минут - 1 час, теперь надо рассчитывать на 2-3 часа?
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