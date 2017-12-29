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В конце недели в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, а 31 декабря на территории страны будет небольшой мороз, пишет nra.lv. В ночь на 1 января снова потеплеет, во многих районах будет идти дождь, свидетельствует новый прогноз Global Forecast System.

В субботу в западных и центральных краях будет появляться солнце, на востоке страны сохранится густая облачность. Местами в Латвии ожидаются осадки. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В ночь на воскресенье похолодает до 0..-5 градусов, днем тоже ожидается небольшой мороз, во многих районах страны образуется тонкий снежный покров.

В ночь на понедельник начнет теплеть и снег сменится дождем. Днем температура воздуха повысится до +7 градусов, может образоваться дымка и туман.

фото: freeimages.com