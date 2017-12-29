Общество |

47% жителей Латвии планируют потратить на празднование Нового года до 40 евро, показал опрос, проведенный ООО Maxima Latvija.

37% респондентов планируют потратить на встречу Нового года от 41 до 80 евро, 16% - более 81 евро.

52% опрошенных собираются встречать Новый год в спокойной атмосфере в кругу семьи, 17% еще не решили, как встречать Новый год, 14% планируют устроить веселый праздник у себя дома, пригласив гостей, 12% сами отправятся в гости к друзьям, еще 5% респондентов упомянули другой вариант, например, отправиться в путешествие, с друзьями в ночной клуб и т.д.

Обязательным условием встречи Нового года почти все респонденты назвали игристое вино или шампанское. Праздничный стол невозможно представить также без мандаринов и пирожков со шпеком.

Как отметила директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня, уже со второй половины декабря стремительно увеличиваются объемы продажи игристых вин, шампанского, а также безалкогольных игристых вин. "В этом году во второй половине декабря по сравнению с прошлым годом на 196% возросли именно объемы продажи шампанского", - сказала она.

В интернет-магазине e-maxima.lv покупатели с середины декабря приобретают больше безалкогольных игристых вин, которые пришлись по вкусу автоводителям. "Объемы продажи пирожков со шпеком в интернет-магазине увеличились на 33%, а объемы продажи карпов, одной из самых популярных рыб именно перед Новым годом, - на 35%", - сообщила руководитель интернет-магазина e-maxima.lv Санита Берзиня.

В проводившемся 8-18 декабря на сайте Maxima Latvija опросе участвовали 1376 респондентов.

фото: pixabay.com