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Сегодня, 29 декабря, в Риге после реконструкции состоялось торжественное открытие знаменитых часов Laima.

Это подарок к 100-летию Латвии от компании Orkla Confectionery & Snacks Latvija, которая владеет известным латвийским "шоколадным" брендом.

В реконструкцию часов вложено 106 000 евро.

Обновленные часы будут не только показывать точное время, но и радовать рижан и гостей столицы исполнением популярных мелодий Раймонда Паулса. А также вести отсчет времени, оставшегося до юбилея Латвийского государства.

Истоки часов "Laima" лежат в 1924 году, когда в центре Риги были установлены центральные часы, которые рижане называли "Большими часами". В 1936 году часам было дано название "Laima".

В последний раз они были реконструированы в 1999 году, когда новый облик часов "Laima" создал дизайнер Арвис Спрогис.