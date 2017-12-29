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В Риге в последний рабочий день этого года начали образовываться транспортные заторы.

Об этом свидетельствует информация на портале Balticmaps.eu.

Самые большие транспортные заторы наблюдаются в центре Риги, а также на выездах из города.

Пробки образовались на улице Чака, Лачплеша, Кр. Валдемара, Стабу, Элизабетес, Бривибас и на участке от улицы Таллинас до Густава Земгала гатве.

За актуальной информацией можно следить через мобильное приложение Waze и на портале Balticmaps.eu.