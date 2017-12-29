В Риге образовываются предпраздничные пробки
Общество | 29 декабря 2017 года, 13:19
В Риге в последний рабочий день этого года начали образовываться транспортные заторы.
Об этом свидетельствует информация на портале Balticmaps.eu.
Самые большие транспортные заторы наблюдаются в центре Риги, а также на выездах из города.
Пробки образовались на улице Чака, Лачплеша, Кр. Валдемара, Стабу, Элизабетес, Бривибас и на участке от улицы Таллинас до Густава Земгала гатве.
За актуальной информацией можно следить через мобильное приложение Waze и на портале Balticmaps.eu.