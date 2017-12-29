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В пятницу вечером в Риге образовались значительные транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте balticmaps.eu.

Например, по Густава Земгала гатве от ул. Гауяс до Бривибас гатве приходится ехать примерно 13 минут. Заторы образовались также на участке ул. Валдемара от ул. Лачплеша до Вантового моста, включая мост. Почти 10 минут нужно стоять в пробке на участке бульв. Калпака от Элизабетес до Валдемара.

В Пардаугаве заторы возникли в районе Луцавсалы и по направлениям на Южный мост. Ранее канал в Twitter BreakinLV сообщил об аварии на Южном мосту.

Фото из Flickr