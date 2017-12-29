В преддверии праздника Рига встала в большую пробку (6)

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Общество | 29 декабря 2017 года, 17:11

В пятницу вечером в Риге образовались значительные транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте balticmaps.eu.

Например, по Густава Земгала гатве от ул. Гауяс до Бривибас гатве приходится ехать примерно 13 минут. Заторы образовались также на участке ул. Валдемара от ул. Лачплеша до Вантового моста, включая мост. Почти 10 минут нужно стоять в пробке на участке бульв. Калпака от Элизабетес до Валдемара.

В Пардаугаве заторы возникли в районе Луцавсалы и по направлениям на Южный мост. Ранее канал в Twitter BreakinLV сообщил об аварии на Южном мосту.

Фото из Flickr

Комментарии 6
Leonardo Gromov2 часа назад
Из темы все в последний момент,все спешат, но ограничение и светофоры делают своё
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Сегодня встали в пробке, 2 часа назад
А послезавтра наступили на пробку. Вот он, русский язык.
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Дебилы1 час назад
Которые ехать не могут, делают своё.
Днём, ещё на свободной Валдемара, овца мимо троллейбуса проехать не могла, по второй полосе и вся улица стояла, ждала.
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