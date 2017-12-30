Драматичные кадры: море поглощает Юркалнское побережье (22)

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Общество | 30 декабря 2017 года, 15:43

На Юркалнском побережье констатирована масштабная эрозия берега, когда волны разбивают берег водой, песком и обломками пород. Волны подмывают высокие берега, в результате чего большие куски земли и деревьев падают в воду.

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"Такой вид открывается на Юркалнском побережье. Эти впечатляющие разрушения, к сожалению, продолжаются и когда море продолжает поглощать песок, глину и деревья. Надо признать, очень печально! Даже наша земля уезжает из Латвии. К сожалению, здесь ничем не помочь. Глядя на это, слезы наворачиваются на глаза...Всем любопытным - там опасно!", - сказано в сообщении интернет-сообщества J COAST в Facebook, которое опубликовало фотографии, сделанные камерой Gopro.

Комментаторы стали активно делиться фотографиями и выражать сожаление по поводу происходящего.

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Фото: J COAST/Facebook

Комментарии 22
Maksims Samsonovs3 часа назад
(с) "Даже наша земля уезжает из Латвии".
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Павел Кунгуров2 часа назад
Вопрос времени и аппетита некоторых.
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Павел Кунгуров2 часа назад
Всë было когда то. Пусть даже по немногу,но это было у многих.
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