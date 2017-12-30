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На Юркалнском побережье констатирована масштабная эрозия берега, когда волны разбивают берег водой, песком и обломками пород. Волны подмывают высокие берега, в результате чего большие куски земли и деревьев падают в воду.

"Такой вид открывается на Юркалнском побережье. Эти впечатляющие разрушения, к сожалению, продолжаются и когда море продолжает поглощать песок, глину и деревья. Надо признать, очень печально! Даже наша земля уезжает из Латвии. К сожалению, здесь ничем не помочь. Глядя на это, слезы наворачиваются на глаза...Всем любопытным - там опасно!", - сказано в сообщении интернет-сообщества J COAST в Facebook, которое опубликовало фотографии, сделанные камерой Gopro.

Комментаторы стали активно делиться фотографиями и выражать сожаление по поводу происходящего.

Фото: J COAST/Facebook