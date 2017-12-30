Закат символа Иманты и эпохи: демонтаж завода "Радиотехника" засняли на видео (29)

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Общество | 30 декабря 2017 года, 14:18

Профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев заснял на видео процесс демонтажа легендарного завода "Радиотехника".

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"Закат символа Иманты и эпохи", - написал Кащеев, снабдив пост видеороликом с места разборки многоэтажного здания.

Напомним, работы по демонтажу здания бывшего завода "Радиотехника" начались в Риге в октябре. На снос здания отведено пять месяцев. Что здесь планируют строить дальше, официально не сообщается. Два года назад почти за миллион евро территорию выкупили владельцы сети строительных магазинов Depo.

На первом этапе работ демонтируют пристройки здания, а на последнем займутся самой высоткой. Никаких контролируемых взрывов не будет. При помощи крана и специальной техники завод разберут до кирпичика. Территорию очистят вплоть до бывшего магазина PRISMA.

Работы по демонтажу связаны с планами постройки нового здания. Какого, пока не сообщается.

Комментарии 29
шустрый4 часа назад
По большому счёту,это уже демонтаж страны.....уже более четверти века.
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*******4 часа назад
Сейчас легко произносить символически - пафосные слова , но в своё время ( четверть века назад) защитников культуры , предприятий , образования не нашлось. Добровольно , без боя , за колбасу отдали страну .
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Правильно4 часа назад
Правильной дорогой идете кунги ! Все,что построили советские оккупанты,должно быть уничтожено!
Это касается "создания" рабочих мест и благополучия людей в целом.
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