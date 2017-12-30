Закат символа Иманты и эпохи: демонтаж завода "Радиотехника" засняли на видео (29)
Профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев заснял на видео процесс демонтажа легендарного завода "Радиотехника".
"Закат символа Иманты и эпохи", - написал Кащеев, снабдив пост видеороликом с места разборки многоэтажного здания.
Imantas un laikmeta simbola noriets #Radiotehnika https://t.co/FugsWlDn85 pic.twitter.com/w9HgxZouIc— Vjačeslavs Kaščejevs (@SlavaVK) December 29, 2017
Напомним, работы по демонтажу здания бывшего завода "Радиотехника" начались в Риге в октябре. На снос здания отведено пять месяцев. Что здесь планируют строить дальше, официально не сообщается. Два года назад почти за миллион евро территорию выкупили владельцы сети строительных магазинов Depo.
На первом этапе работ демонтируют пристройки здания, а на последнем займутся самой высоткой. Никаких контролируемых взрывов не будет. При помощи крана и специальной техники завод разберут до кирпичика. Территорию очистят вплоть до бывшего магазина PRISMA.
Работы по демонтажу связаны с планами постройки нового здания. Какого, пока не сообщается.
Это касается "создания" рабочих мест и благополучия людей в целом.