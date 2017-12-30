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Профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев заснял на видео процесс демонтажа легендарного завода "Радиотехника".

"Закат символа Иманты и эпохи", - написал Кащеев, снабдив пост видеороликом с места разборки многоэтажного здания.

Напомним, работы по демонтажу здания бывшего завода "Радиотехника" начались в Риге в октябре. На снос здания отведено пять месяцев. Что здесь планируют строить дальше, официально не сообщается. Два года назад почти за миллион евро территорию выкупили владельцы сети строительных магазинов Depo.

На первом этапе работ демонтируют пристройки здания, а на последнем займутся самой высоткой. Никаких контролируемых взрывов не будет. При помощи крана и специальной техники завод разберут до кирпичика. Территорию очистят вплоть до бывшего магазина PRISMA.

Работы по демонтажу связаны с планами постройки нового здания. Какого, пока не сообщается.