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В декабре этого года температура воздуха в Латвии была необычно стабильной - столбик термометра ни разу не опускался ниже отметки в -7 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Весь декабрь температура воздуха была в пределах от -7 до +9 градусов, то есть ее амплитуда составила всего 16 градусов, это один из самых низких показателей за всю историю метеонаблюдений.

В ноябре температура воздуха в Латвии тоже не опускалась ниже -5 и не поднималась выше +11 градусов.

В предыдущие пять лет температурная амплитуда в Латвии в декабре достигала 25-32 градусов. В 2011 году, как и в 2017, минимальная температура воздуха в декабре была всего -7 градусов.

25 октября в Мадоне было зарегистрировано -9,2 градуса.

Самым заснеженным местом в Латвии в декабре, как обычно, было Алуксне, где с 30 ноября до конца декабря лежит снег, а 6-7 декабря толщина снежного покрова достигла 18 см. Самый глубокий снежный покров был зарегистрирован 10 декабря в Вентспилсе - 22 см. Он образовался за одни и растаял за двое суток.

В начале января холода в Латвии тоже не ожидаются.

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