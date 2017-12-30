3000 человек подписались за то, чтобы "деньги на столетие" пошли на лечение рака (1)
На портале общественных инициатив Manabalss.lv месяц назад был начат сбор подписей за то, чтобы направить предусмотренные для празднования 100-летия Латвии средства на лечение онкологических заболеваний. Сейчас под инициативой поставлены подписи 2962 человек.
Напомним, инициатором сбора подписей является Аурелс Алвилс Пурич.
Как сообщалось, на торжества в честь 100-летия Латвии будет потрачено около 60 млн евро, в том числе доля государства составит 22,3 млн евро. В то же время Эстония на празднование своего столетия потратит около 24 млн евро, а Финляндия — 19 млн евро.
Инициатива предусматривает пересмотр этих расходов и выделение части денег на лечение онкологических больных. Пурич отмечает, что методы лечения онкологических заболеваний в Латвии сильно отстали, за три года число больных раком, которые просят помощи, увеличилось в четыре раза.
Также онкологические больные из Латвии пытаются стать резидентами Эстонии, потому что в соседней стране для лечения предлагается гораздо больше современных компенсируемых медикаментов.
Автор инициативы уверен, что это поможет спасти многих людей — чьих-то близких и друзей. Также благодаря раннему выявлению болезни и адекватному лечению люди смогут продолжить полноценную жизнь, работать, платить налоги и быть активными членами общества.