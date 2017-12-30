3000 человек подписались за то, чтобы "деньги на столетие" пошли на лечение рака (1)

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Общество | 30 декабря 2017 года, 15:05

На портале общественных инициатив Manabalss.lv месяц назад был начат сбор подписей за то, чтобы направить предусмотренные для празднования 100-летия Латвии средства на лечение онкологических заболеваний. Сейчас под инициативой поставлены подписи 2962 человек.

Напомним, инициатором сбора подписей является Аурелс Алвилс Пурич.

Как сообщалось, на торжества в честь 100-летия Латвии будет потрачено около 60 млн евро, в том числе доля государства составит 22,3 млн евро. В то же время Эстония на празднование своего столетия потратит около 24 млн евро, а Финляндия — 19 млн евро.

Инициатива предусматривает пересмотр этих расходов и выделение части денег на лечение онкологических больных. Пурич отмечает, что методы лечения онкологических заболеваний в Латвии сильно отстали, за три года число больных раком, которые просят помощи, увеличилось в четыре раза.

Также онкологические больные из Латвии пытаются стать резидентами Эстонии, потому что в соседней стране для лечения предлагается гораздо больше современных компенсируемых медикаментов.

Автор инициативы уверен, что это поможет спасти многих людей — чьих-то близких и друзей. Также благодаря раннему выявлению болезни и адекватному лечению люди смогут продолжить полноценную жизнь, работать, платить налоги и быть активными членами общества.

Источник: nra.lv
Комментарии 1
112 часа назад
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