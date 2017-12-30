Жадность торговцев зашкаливает! Вновь звучит идея о закрытии магазинов в выходные (15)

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Общество | 30 декабря 2017 года, 16:56

Пользователь Facebook Алдис Хофманис призывал закрывать крупные торговые центры в выходные и праздничные дни, или по меньшей мере, ввести в них сокращенный рабочий день, чтобы и продавцы и обслуживающий персонал мог тоже отдыхать.

"Жадность больших магазинов уму не постижима - вместо того, чтобы закрывать магазины до новогодних праздников, заставляют несчастных продавцов высиживать полный рабочий день в пустых магазинах. Предлагаю Alfa, TK Spice, Domina Shopping, Rīga Plaza, Galerija Centrs , Galactico, Stockmann Riga, Galleria Riga, Galerija Azur, торговый центр Olimpia по воскресеньям и в праздничные дни давать возможность продавцам чувствовать себя людьми и работать хотя бы сокрщенный день с 12 до 16. Также людей призываю не идти в эти магазины по воскресеньям и выходным! Кто за - передайте эту информацию дальше, окажем давление, чтобы наконец что-то поменялось?", - написал Алдис.

Напомним, в предыдущие годы уже звучали подобные призывы. Примечательно, что вопрос поднимался всеми сторонами - и покупателями, и торговцами, и даже на уровне законодателей. Сторонников идеи закрытия супермаркетов по воскресеньям оказалось немного и торговые центры продолжают работать по выходным и праздничным дням до сих пор.

Источник: nra.lv
Комментарии 15
Ответ1 час назад
Не все у нас работают латышами,а есть и строители,учителя и прочий рабочий класс и не могут себе позволить шляться по магазинам в рабочее время и выходные,это единственные дни,когда возможно закупить продукты и другие товары. А продавцы имеют текущий график и отдыхают в другие дни.
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АЛ21 час назад
Ну насчёт "пустых" магазинов это он наверно по провинции судит. в Риге именно на праздники не протолкнуться...
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Светлана1 час назад
Причем тут жадность? Вот же идиот - в праздничные дни оплата идет по двойному тарифу. Если что. И потом, есть же скоропортящиеся продукты. Прикажешь брать зелень, творог, сметану и молоко за неделю дО праздников? Да тот же торт? И где хранить? В морозилке?
Не проблема, пусть закрываются. Схожу на рынок, - ещё и дешевле.
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