Эксперимент LTV7: в Лиепае не обращают внимания на одиноких детей в автобусе (9)

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Общество | 30 декабря 2017 года, 16:37

1 января 2018 года исполнится ровно полгода с того момента, как в Лиепае пропал и спустя 11 дней был найден мертвым 5-летний Ваня Берладин. Русское вещание LTV7 отправилось в город, где пропал ребенок, чтобы выяснить, действительно ли изменилось отношение к детям, катающимся в автобусе без взрослых.

Жители города, опрошенные Русским вещанием на улице, рассказывали, как Лиепая переживала летом, когда пропал 5-летний Иван, как искал его почти весь город. Однако, как показал эксперимент, одинокие дети по-прежнему никого не смущают.

В эксперименте согласилась принять участие Вероника. Ей шесть лет. Она живет в Лиепае. Отметим, что мама девочки и корреспондент Русского вещания все время были рядом, наблюдали за ребенком со стороны.

В третий автобус Вероника села на улице Пулквиежа бриежа около 12 часов дня.

Ваня летом 2017 года тоже сел в 3-й автобус, правда, на другой остановке и рано утром. Вероника сидела далеко от мамы. Одна. Русское вещание снимало скрытой камерой, поэтому на видео девочки почти не видно, разглядеть можно только помпон ребенка.

Сначала к Веронике подсела женщина. Не обратила на ребенка никакого внимания. Затем молодая девушка, затем женщина в возрасте. Одинокий ребенок, сидящий рядом вопросов у пассажиров не вызвал. Вероника вышла из третьего автобуса, и на улице Куршу в 12:50 села в междугородний автобус номер 904. Доехала до Дубени — остановки, где вышел Ваня.

В этом автобусе одинокая девочка тоже интереса не вызвала. Лишь одна женщина, сидящая рядом долго не решалась заговорить с Вероникой. Перед тем как выйти все же решила поинтересоваться: где мама ребенка. Вероника ответила, что мама в автобусе. Женщина из транспорта вышла, но не оглянулась, чтобы найти маму ребенка.

Вероника призналась — ехать одной (хоть и мама была в автобусе) было страшно. «Я думала, что люди постоянно будут спрашивать, почему я одна», - сказала девочка.

Не по себе было и маме девочки. «Меня поймет любой родитель, ни одной хорошей мысли нет в голове, когда теряешь из виду своего ребенка», - признала Елена, мама Вероники.

Ваню искало почти 4 тысячи человек со всей Латвии, но никто не подошел к нему 1 июля. 11 июля тело мальчика было найдено в лесу.

Комментарии 9
Я56 минут назад
Вывод: родители, именно Вы в ответе за своих детей, никто за ними смотреть не будет, все задолбаны и сами жизнью, большинству пофиг до других. Так что займитесь своими проблемами и своими детьми сами пока не поздно...
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Jurijs Curkans1 час назад
А что собственно происходит???? В моём детсве я гулял один по городу до позднего вечера и никто не обращал внимания мы были более самостоятельными а сейчас ребёнку нужен уход до 20 лет а то как бы чего с ним бедным не случилось Правильно делают что не обращают внимания иначе могут заподозрить не педофил ли ты часом так что пусть дети гуляют одни если их родители уверены в них
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Irina Jurkevicha1 час назад
Есть разница между самостоятельностью и ребёнком, который на шаг от беды...видя такое,от того, что вы поинтересуетесь кусок не отвалится...Понятное дело, что родители в ответе за своих детей, но ситуации бывают очень разные...
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