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Алкогольный магазин в Латвии. Автор: ERR

По данным за 11 месяцев текущего года, покупка жителями Эстонии более дешевого алкоголя в Латвии полностью компенсирует или даже превышает сокращение продаж в Эстонии, т.е. повышение акциза на алкоголь привело не к сокращению его потребления, а лишь к изменению географии покупок. Среди других негативных последствий - сокращение поступлений акциза и потеря финских туристов.

Об этом в четверг, 28 декабря, пишет портал ERR Uudised со ссылкой на экономическую статистику и мнения бизнесменов и экспертов.

"Наряду с сокращением доходов бюджета возникновение приграничной торговли негативно влияет и на здоровье нации", - сказал член правления пивоваренного завода Saku Яан Хярмс, по словам котором на возможность такого сценария ранее указывал и Институт конъюнктуры.

Член правления пивоваренного завода A. Le Coq Тармо Нооп отметил, что до 40% продукции предприятия сейчас реализуется в Латвии на границе с Эстонией, побив абсолютный рекорд по данному показателю в Евросоюзе. Ранее схожие объемы фиксировались только на датско-германской границе.

"В ноябре 40% продаж нашей эстонской продукции были на границе с Латвией. Это точно абсолютный рекорд по приграничной торговле в Европейском союзе, ни одно другое государство не продает своему народу столько пива через соседнюю страну. Прежний рекорд удерживала датско-немецкая граница, где датчане когда-то покупали около 40% пива из Германии. Сейчас это около трети", - сказал Нооп.

Saku в последние два месяца оценивает долю своих продаж через Латвию примерно в 30%.

Еще в первой половине текущего года эстонцы покупали в Латвии около 15% пива, но рекорд обновляется каждый месяц. "Считаю, что в декабре снова побъем рекорд. Торговцы на границе говорят, что в каждые выходные возникает новый абсолютный рекорд", - сказал Нооп.

По данным латвийского минфина, за первые десять месяцев 2017 года производство пива в стране выросло на 9,4%, а импорт - на 16,2%, в основном за счет Эстонии. Без учета приграничной торговли, потребление пива в Латвии в целом сокращается, но обороты сектора растут из-за покупок жителями Эстонии и Финляндии.

Продажи в Эстонии резко падают

В прошлом году предприятия розничной торговли продали в Эстонии 79 млн литров пива. Если на протяжении последних лет продажи пива стабильно падали на 3-5% в год, то в текущем году темпы падения ускорятся в 3-4 раза до 11 млн литров или 15%.

При этом объем приграничной торговли пивом в Латвии в этом году оценивается в 18 млн литров. Хотя не весь этот объем купят жители Эстонии, на их долю придется большая часть, считают производители.

"Так что можно сказать, что с точки зрения производителя мы сейчас "в плюсе" по продажам, с учетом приграничной торговли. Хотя в Латвии покупают не только продукцию эстонских производителей, первое предпочтение люди все-таки отдают знакомым брендам и продуктам", - считает член правления Saku Яан Хярмс.

Финских клиентов Эстония потеряла

Нооп отмечает, что A. Le Coq больше всего потерял от утраты финской клиентуры, которая раньше покупала до четверти продукции предприятия. Теперь эта доля в продажах стала маргинальной.

"Эту потерю нам ничто не возместит. И эта потеря отразится и на государстве", - сказал член правления A. Le Coq, по словам которого стоимость восьмилитровой экспортной упаковки баночного пива в Финляндии и Эстонии почти сравнялась.

"Зачем финну приезжать в Эстонию, тратить здесь впустую целый день, деньги на дорогу, чтобы потому тащить отсюда в поте лице ящики с пивом, когда в Финляндии цена практически такая же. Это не кажется мне логичным", - добавил Нооп.

Так, в октябре число финских туристов сократилось на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. От сокращения поездок финнов, которые традиционно являются самыми многочисленными иностранными туристами в Эстонии, несет большие потери и сектор услуг: парикмахеры, стоматологи и гостиницы.

По прогнозу Министерства финансов Эстонии, госбюджет в этом году недосчитается не менее 40 млн евро запланированного акциза на алкоголь.

Акциз на все виды алкоголя в Эстонии был в очередной раз повышен в феврале 2017 года. С июля дополнительно повысился акциз на пиво и другие слабоалкогольные напитки. В феврале 2018 года акциз снова повысят, хотя повышение будет в два раза меньше запланированного первоначально.

Источник и фото: rus.err.ee