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В полночь с 31 декабря на 1 января снег и дождь ожидаются в основном в Курземе, на остальной территории страны осадков будет мало.

Сегодня днем и вечером ожидается небольшой снег, температура составит -2..+2 градуса, дороги будут скользкими.

1 января будет дуть южный ветер, температура повысится до +3..+7 градусов, снег сменится дождем.

В Риге в первые часы нового года ожидается мокрый снег, который сменится дождем, 1 января потеплеет до +6..+7 градусов.

Фото: pixabay.com