Врачи призывают латвийцев быть осторожными с пиротехникой
Врачи Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) призывают людей быть осторожными во время новогодних фейерверков, потому что в результате невнимательных действий пострадать могут не только те, кто пользуется пиротехникой, но и те, кто смотрит салют, заявила агентству ЛЕТА представитель СНМП Инга Витола.
В прошлом году бригады СНМП оказали помощь четырем пострадавшим от пиротехники, в том числе двум детям. Травмы были тяжелыми - мужчине, в руке которого разорвалась петарда, пришлось ампутировать кончики пальцев, а ребенок получил переломы костей пальцев и ожог ладони.
По словам Витолы, в последние годы количество таких инцидентов постепенно сокращается, но все же они происходят. Чаще всего пиротехника взрывается в руках или же отлетает в лицо или в ногу. Травмы в основном бывают тяжелыми - переломы лицевых костей, повреждения глаз.
Причина таких случаев - необдуманные и невнимательные действия, в частности, использование пиротехники в состоянии алкогольного опьянения, нахождение слишком близко к петардам, несоблюдение инструкций к изделиям.
Медики рекомендуют покупать пиротехнику только в специализированных магазинах и не давать ее несовершеннолетним.
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