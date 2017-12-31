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В этом году 161 приемная семья взяла к себе 290 детей, и 266 из них все еще находятся под опекой таких семей, сообщила директор департамента сиротских судов и приемных семей Государственной инспекции по защите прав детей (ГИПЗД) Валентина Глущенко. Об этом пишет KasJauns.

Она заявила, что сейчас обучение проходят 93 приемных семьи. Стоимость 98-часового обучения составляет 175 евро, а стоимость повторного обучения, которое проходит каждые три года - 45 евро за 24 часа.

По словам Глущенко, в настоящий момент в распоряжении ГИПЗД имеется 166 прошений от сиротских судов о поиске приемных семей для 284 детей, в том числе 55 детей в возрасте до двух лет.

Больше всего семей требуется в Рижском регионе - для 55 детей, а также в Даугавпилсе и крае - для 56 детей.

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