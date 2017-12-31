Вторая неделя января обещает быть морозной (2)
Общество | 31 декабря 2017 года, 15:11
Возможно, в Латвии во второю неделю января на несколько дней установится мороз, свидетельствует прогноз погоды. Об этом пишет Diena.
В первый день января по всей стране ожидаются осадки, температура повысится до +3..+7 градусов. В последующие дни осадков станет меньше и немного похолодает.
Возможно, с 7 января в Латвию придет антициклон с более сухой и холодной погодой. Вероятность такого прогноза составляет 60%.
Как сообщалось, этой зимой температура еще ни разу не опускалась ниже -7 градусов. Долгосрочные прогнозы сообщают о теплой погоде в январе и феврале, но статистически маловероятно, что не будет ни одной полосы холода.
Фото: pixabay.com
Синоптики как и политики ! Обманывают всего 1 раз,но каждый день !!! :)
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не верю....!
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