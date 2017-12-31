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Возможно, в Латвии во второю неделю января на несколько дней установится мороз, свидетельствует прогноз погоды. Об этом пишет Diena.

В первый день января по всей стране ожидаются осадки, температура повысится до +3..+7 градусов. В последующие дни осадков станет меньше и немного похолодает.

Возможно, с 7 января в Латвию придет антициклон с более сухой и холодной погодой. Вероятность такого прогноза составляет 60%.

Как сообщалось, этой зимой температура еще ни разу не опускалась ниже -7 градусов. Долгосрочные прогнозы сообщают о теплой погоде в январе и феврале, но статистически маловероятно, что не будет ни одной полосы холода.

Фото: pixabay.com